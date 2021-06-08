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    SON DAKİKA: merkezli 12 ilde 'nün mahrem yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberi! merkezli 12 ilde, /PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, örgüt ile iltisakı ve irtibatı olduğu tespit edilen 40 şüpheliden 26'sı yakalanarak gözaltına alındı.

    AA
    Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'ye operasyon!

    Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltı kararı verilen 40 kişiden 26'sı gözaltına alındı.


    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla
    irtibatı olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

    Açıklamada, daha önce ilişiği kesilmiş 40 askeri öğrenci hakkında Ankara merkezli 12 ilde gözaltı kararı verildiği belirtildi.


    FİRARİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 şüphelinin gözaltına alındığı, firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Ankara merkezli 12 ilde FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon: Çok sayıda gözaltı var