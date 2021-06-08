İçişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:



Diyarbakır'da 168 ton toz esrar elde edilebilecek 7 milyon 270 bin 752 kök kenevir bitkisi, narko terör operasyonu ile ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, ülkemizi tehdit eden PKK terör örgütünün silahlı unsurlarının etkisiz hale getirilmesinin yanı sıra terör örgütünün en büyük gelir kaynaklarından biri olan uyuşturucu ticaretinden sağladığı geliri engellemek maksadıyla narko-terör operasyonları kararlılıkla sürdürülmektedir.