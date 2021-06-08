DENİZ SALYASI (MÜSİLAJ) NEDİR?

Halk arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, balıkçılar tarafından nez ya da salya olarak tanımlanıyor. Müsilaj, tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın ve yapışkan bir maddedir. Bu madde, tek hücreli bitkisel canlılardan bir tür fitoplankton olan Gonyalux fragilis'in yoğun çoğalması ve oluşturduğu renk sarmalıdır.