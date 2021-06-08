Deniz salyası çözümü nedir? Marmara'da deniz salyası neden oluşur? Müsilaj nedir, nasıl temizlenir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Temizlik çalışmaları hızla devam ederken bir yandan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi Eylem Planı açıklandı. İşte binlerce vatandaşın arama motorları üzerinden sıklıkla sorguladığı deniz salyası (müsilaj) ile ilgili tüm detaylar…
DENİZ SALYASI (MÜSİLAJ) NEDİR?
Halk arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, balıkçılar tarafından nez ya da salya olarak tanımlanıyor. Müsilaj, tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın ve yapışkan bir maddedir. Bu madde, tek hücreli bitkisel canlılardan bir tür fitoplankton olan Gonyalux fragilis'in yoğun çoğalması ve oluşturduğu renk sarmalıdır.
MÜSİLAJ NEDEN, NASIL OLUŞUR?
Gerekli evsel atık su arıtma tesislerinin hayata geçirilmemesi, atık suların arıtılmadan denize verilmesi, Marmara Denizi'nde su değişim hızının düşük olması ve giderek düşen çözünmüş oksijen miktarı ötrofikasyon seviyesini yükselterek ekolojik kaliteyi de düşürüyor.
Marmara Denizi'ne gerekli arıtım yapılmadan gerçekleştirilen atık su deşarjları da ötrofikasyonun ana nedenlerini oluşturuyor.
Ötrofikasyon da Marmara Denizi'nde en dikkati çekici problem olan ve "salya" olarak bilinen müsilaj oluşumlarına neden oluyor.
Marmara Denizi'nde, besin maddesi varlığının aşırı artması ve deniz suyu sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle aşırı çoğalan fitoplankton hücrelerinin ekosistem içinde kullanılmadan parçalanmaları sonucu denizde müsilaj oluşumları artıyor.