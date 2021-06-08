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    • 08.06.2021 10:40
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    ? Sorusunun yanıtı gündemde binlerce kişi tarafından sıklıkla araştırılır oldu. Marmara Denizi geçen yılın sonundan bu yana hem su yüzeyini ve hem de derinlerini saran ve canlı hayatını da tehdit eden deniz salyası (müsilaj) hakkındaki bilgiler merak edilerek günemde sıklıkla araştırılır oldu. Peki ? ? Temizlik çalışmaları devam ederken halkın deniz salyası müsilaj ile ilgili araştırdığı detayları haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Deniz salyası çözümü nedir?

    Deniz salyası çözümü nedir? Marmara'da deniz salyası neden oluşur? Müsilaj nedir, nasıl temizlenir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Temizlik çalışmaları hızla devam ederken bir yandan da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Marmara Denizi Eylem Planı açıklandı. İşte binlerce vatandaşın arama motorları üzerinden sıklıkla sorguladığı deniz salyası (müsilaj) ile ilgili tüm detaylar…

    DENİZ SALYASI (MÜSİLAJ) NEDİR?

    Halk arasında deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, balıkçılar tarafından nez ya da salya olarak tanımlanıyor. Müsilaj, tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen kalın ve yapışkan bir maddedir. Bu madde, tek hücreli bitkisel canlılardan bir tür fitoplankton olan Gonyalux fragilis'in yoğun çoğalması ve oluşturduğu renk sarmalıdır.

    MÜSİLAJ NEDEN, NASIL OLUŞUR?

    Gerekli evsel atık su arıtma tesislerinin hayata geçirilmemesi, atık suların arıtılmadan denize verilmesi, Marmara Denizi'nde su değişim hızının düşük olması ve giderek düşen çözünmüş oksijen miktarı ötrofikasyon seviyesini yükselterek ekolojik kaliteyi de düşürüyor.

    Marmara Denizi'ne gerekli arıtım yapılmadan gerçekleştirilen atık su deşarjları da ötrofikasyonun ana nedenlerini oluşturuyor.

    Ötrofikasyon da Marmara Denizi'nde en dikkati çekici problem olan ve "salya" olarak bilinen müsilaj oluşumlarına neden oluyor.

    Marmara Denizi'nde, besin maddesi varlığının aşırı artması ve deniz suyu sıcaklıklarının yüksek seyretmesiyle aşırı çoğalan fitoplankton hücrelerinin ekosistem içinde kullanılmadan parçalanmaları sonucu denizde müsilaj oluşumları artıyor.

        MARMARA DENİZİ EYLEM PLANI

        Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi Koruma Eylem Planı'na ilişkin, "Bakanlığımız tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde; alıcı ortama deşarj yapan atık su arıtma tesislerinin tamamı 7/24 online izlenecek. Marmara Denizi'ndeki 91 izleme noktası 150'ye çıkarılacak." dedi.

        Marmara Belediyeler Birliğince Kocaeli'de düzenlenen "Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı"na katılan Bakan Kurum, daha sonra Marmara Denizi Eylem Planı"nı kamuoyuyla paylaştı.

        Kurum, arıtılmış atık suların mümkün olan her yerde yeniden kullanımının artırılacağını ve destekleneceğini, temiz üretim teknikleri uygulanacağını bildirdi.

        Sadece ülke değil, bütün dünyada su kaynaklarının iklim değişikliğinden önemli oranda etkilendiğini aktaran Kurum, bu nedenle arıtılan suların geri kazanımının büyük önem arz ettiğini vurguladı.

        Bakan Kurum, bu kapsamda, ülkede halihazırda yüzde 3,2 olan arıtılarak yeniden kullanılan atık su oranını 2023 yılında yüzde 5'e, 2030 yılında ise yüzde 15'e çıkarma hedefinde olduklarını söyledi.
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        Haberler Güncel Deniz salyası çözümü nedir? Marmara'da deniz salyası neden oluşur? Müsilaj nedir, nasıl temizlenir?