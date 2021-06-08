Babalar Günü ne zaman 2021? Bu pazar Babalar Günü mü? Hangi tarihte kutlanmaya başlandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hayattaki en büyük dayanak kişinin ebeveynleridir ve onlar için ne yapsak azdır. Bu yıl arkamızda dağ gibi duran, tüm zorluklarla yanımızda olan babaların özel gününün ne zaman kutlanacağı merak konusu oldu. İşte 2021 Babalar Günü tarihi…
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?
Bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü, yani bugün kutlanacak.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.