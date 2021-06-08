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    • 08.06.2021 11:59
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    ? ? Hangi tarihte kutlanmaya başlandı?

    Gündemde yoğun bir şekilde ? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Haziran ayının yaşandığı şu günlerde her yıl kutlanan Babalar Günü’nün 2021 yılında hangi tarihe denk geldiği merak konusu oldu. Peki ? Hangi tarihte kutlanmaya başlandı? Bu özel günde hediyeler alınacak, güzel sözler uzaktaki babalara gönderilecek. İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Babalar Günü ne zaman 2021?

    Babalar Günü ne zaman 2021? Bu pazar Babalar Günü mü? Hangi tarihte kutlanmaya başlandı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Hayattaki en büyük dayanak kişinin ebeveynleridir ve onlar için ne yapsak azdır. Bu yıl arkamızda dağ gibi duran, tüm zorluklarla yanımızda olan babaların özel gününün ne zaman kutlanacağı merak konusu oldu. İşte 2021 Babalar Günü tarihi…

    BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN 2021?

    Bu yıl Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü, yani bugün kutlanacak.

    BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

    Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

        Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
        Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.
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