Şükür namazı nasıl kılınır? Şükür namazı ne zaman neden kılınır, kaç rekattır? Sorgulamaları arama motorlar üzerinden çok fazla yapılıyor. İslamiyet'te şükretmenin önemi son derece büyüktür ve Allah'ın sunduğu nimetlere razı olduğunu hem kalben hem de davranış olarak yerine getirmek isteyen Müslüman aleminin bilmesi gerekenleri haberimizde derledik. İşte şükür namazı hakkında tüm detaylar…
ŞÜKÜR NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?
Şükür namazı iki rekat olarak kılınır. Namaz kılmanın mekruh olduğu kerahat vakitler haricinde her zaman kılınabilir.
Peygamberimiz Efendimizin de bazı zamanlar bu şekilde namaz kıldığı bildirilir. Bu konuyla ilgili hadis-i şerifte şöyle buyurulur: "Efendimiz, sevindiğinde veya sevindirici bir haber aldığında, Allah'ın bu ihsanına şükretmek için secdeye kapanır ve namaz kılardı." (İbniMâce, Salât, 192)
Şükür namazı, abdest aldıktan sonra "Niyet ettim Allah rızası için iki rekat şükür namazı kılmaya" diye niyet edilerek iki veya dört rekat namaz kılınmasıyla eda edilir. Namazın edası sırasında secdede Allah'a şükredilir ve edilebildiği kadar dua edilir.
Şükür secdesi aynen tilâvet secdesi gibidir. Abdestli bir şekilde şükür secdesine niyet edilir, eller kaldırılmadan "Allahu Ekber" diyerek tekbir alınır, secdeye varılır, mümkün olduğu kadar uzun secde yapılır, sonra da kalkılır.