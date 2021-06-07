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    • 07.06.2021 19:42
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    Cumhurbaşkanı Caparov, 9-11 Haziran'da 'ye gelecek

    Cumhurbaşkanı v'un, 9-11 Haziran tarihlerinde 'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Caparov'un, resmi ziyaret kapsamında Başkan ile görüşecek.

    AA
    Kırgızistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye gelecek

    Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Daire Başkanı Düşekeyev, yaptığı açıklamada, Caparov'un, resmi ziyaret kapsamında Başkan ile görüşeceğini belirtti.

    Düşekeyev, iki liderin, (Türk Konseyi) çerçevesinde ikili ve çok taraflı iş birliğinin yanı sıra güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunacağını ifade etti.

    Ziyaret çerçevesinde, iki ülke cumhurbaşkanlarının katılımıyla ve Stratejik İşbirliği Yüksek Konseyi'nin 5. toplantısının gerçekleştirileceğini aktaran Düşekeyev, Caparov'un, Başkanı ile de bir araya geleceğini söyledi.

    Düşekeyev, Caparov'un, Kırgızistan-'nda iş insanlarına hitap edeceğini ve Türkiye'deki Kırgızistan vatandaşları, öğrencileri ve 'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geleceğini kaydetti.

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    Haberler Güncel Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov, 9-11 Haziran'da Türkiye'ye gelecek