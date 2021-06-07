Türkiye'nin pandemi döneminde tanıdığı Prof Dr. Derya Unutmaz, ABD'de immünoloji alanında çok önemli çalışmalara imza atıyor. Enfeksiyon hastalıkları ve bağışıklık sistemi konusunda dünyada söz sahibi isimlerden biri olan ve Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde 'Baş Araştırmacı' olarak çalışmalarını yürüten Prof. Dr. Unutmaz, ilaç geliştirme süreçlerine hız katacak "üç boyutlu organ" projesinin detaylarını, ilk kez anlattı.
İlaç firmalarının yakın zamanda faz çalışmalarında insan yerine üç boyutlu yazıcılarda üretilen "yapay organlar" kullanmaya başlayacağını söyleyen Prof. Dr. Unutmaz, koronavirüs tedavisi için en geç sonbaharda çok etkili ilaçların geleceğini müjdeledi.
Amerika'daki Jackson Laboratuvarı Enstitüsü'nde 'Baş Araştırmacı' olarak immünoloji, enfeksiyon hastalıkları ve kanser tedavisi konularında önemli çalışmalar yürüten Prof. Dr. Derya Unutmaz, önemli açıklamalarda bulundu.