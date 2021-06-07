Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Ülkemizde birçok yerde sık sık depremler meydana geliyor. Bu depremlerin şiddeti ve yeri ise merak ediliyor. Peki; deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberine göre; AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19:00'da 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 18,97km olarak açıklandı.