Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Ülkemizde birçok yerde sık sık depremler meydana geliyor. Bu depremlerin şiddeti ve yeri ise merak ediliyor. Peki; deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberine göre; AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19:00'da 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 18,97km olarak açıklandı.
DEPREM Mİ OLDU?
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19:00'da 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 18,97km olarak açıklandı.
KANDİLLİ SON DEPREMLER
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2021.06.07 19:00:18 36.3920 27.0477 9.4 -.- 4.1 4.3 AKDENIZ İlksel
2021.06.07 18:27:59 37.9230 26.9707 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.07 17:28:41 37.9853 27.1380 7.4 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.07 17:14:16 38.0708 27.2585 21.2 -.- 2.0 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.06.07 16:04:44 37.5003 36.0415 12.5 -.- 1.8 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
2021.06.07 15:54:28 37.8583 30.1613 22.4 -.- 1.5 -.- CUKUROREN-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel
2021.06.07 15:26:44 37.0042 37.0827 5.0 -.- 1.7 -.- HACIARSLAN-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
2021.06.07 15:23:25 38.9157 27.1438 10.9 -.- 1.5 -.- YUKSEKKOY-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2021.06.07 15:05:26 38.5193 26.0797 2.9 -.- 1.9 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.07 14:24:53 40.5477 37.1720 5.0 -.- 2.5 -.- BASCIFTLIK (TOKAT) İlksel
2021.06.07 13:48:03 36.3262 27.1490 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.07 13:30:42 35.8505 28.1187 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel