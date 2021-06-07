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    • Güncel
    • 07.06.2021 19:28
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    • 07.06.2021 19:29
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    ? ? Kandilli !

    sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. ? Kandilli listesi vatandaşların merak ettiği konulardan birisi oluyor. Son dakika haberine göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, ülkemizde meydana gelen son depremler!

    takvim.com.tr
    Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler!

    Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kandilli AFAD son depremler listesi vatandaşların araştırdığı konulardan birisi oldu. Ülkemizde birçok yerde sık sık depremler meydana geliyor. Bu depremlerin şiddeti ve yeri ise merak ediliyor. Peki; deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Son dakika deprem haberine göre; AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19:00'da 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 18,97km olarak açıklandı.

    DEPREM Mİ OLDU?

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    AFAD'dan aktarılan bilgiye göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19:00'da 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 18,97km olarak açıklandı.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER

    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
    2021.06.07 19:00:18 36.3920 27.0477 9.4 -.- 4.1 4.3 AKDENIZ İlksel
    2021.06.07 18:27:59 37.9230 26.9707 5.0 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.06.07 17:28:41 37.9853 27.1380 7.4 -.- 2.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
    2021.06.07 17:14:16 38.0708 27.2585 21.2 -.- 2.0 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel

    2021.06.07 16:04:44 37.5003 36.0415 12.5 -.- 1.8 -.- GAFARLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel
    2021.06.07 15:54:28 37.8583 30.1613 22.4 -.- 1.5 -.- CUKUROREN-KECIBORLU (ISPARTA) İlksel
    2021.06.07 15:26:44 37.0042 37.0827 5.0 -.- 1.7 -.- HACIARSLAN-SAHINBEY (GAZIANTEP) İlksel
    2021.06.07 15:23:25 38.9157 27.1438 10.9 -.- 1.5 -.- YUKSEKKOY-ALIAGA (IZMIR) İlksel
    2021.06.07 15:05:26 38.5193 26.0797 2.9 -.- 1.9 -.- SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) İlksel


    2021.06.07 14:24:53 40.5477 37.1720 5.0 -.- 2.5 -.- BASCIFTLIK (TOKAT) İlksel
    2021.06.07 13:48:03 36.3262 27.1490 5.0 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
    2021.06.07 13:30:42 35.8505 28.1187 5.0 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel

        2021.06.07 13:25:29 37.3692 35.0150 3.7 -.- 1.7 -.- GILDIRLI-KARAISALI (ADANA) İlksel
        2021.06.07 13:13:09 39.9712 28.9172 0.0 -.- 1.7 -.- AKCABUK-ORHANELI (BURSA) İlksel
        2021.06.07 13:11:16 36.9757 27.5353 3.6 -.- 1.9 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel


        2021.06.07 13:02:13 39.1972 27.7063 0.0 -.- 2.0 -.- BAYAT-SOMA (MANISA) İlksel
        2021.06.07 12:55:39 39.2172 27.8383 5.0 -.- 1.4 -.- ALACALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
        2021.06.07 12:42:38 38.4027 34.1760 3.4 -.- 1.4 -.- GOKCE-(AKSARAY) İlksel
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