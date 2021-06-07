Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile ilgili anma mesajı yayımladı.
"RAHMETLE YAD EDİYORUM"
Erdoğan, "Edebiyatımızın eşsiz şahsiyetleri, büyük sevdaların, büyük davaların şairleri Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Edebiyatımızın eşsiz şahsiyetleri, büyük sevdaların, büyük davaların şairleri #AbdurrahimKarakoç ve #CahitZarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/46EHeLZrZJ— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2021