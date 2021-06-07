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    • 07.06.2021 19:49
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    Başkan , ve 'nu andı

    Başkan , Türk edebiyatının önemli şahsiyetlerinden olan ve ile ilgili sosyal medya hesaplarından anma mesajı yayımladı.

    Başkan Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu ile ilgili anma mesajı yayımladı.



    "RAHMETLE YAD EDİYORUM"
    Erdoğan, "Edebiyatımızın eşsiz şahsiyetleri, büyük sevdaların, büyük davaların şairleri Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.



    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
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    Başkan Erdoğan, Karakoç ve Zarifoğlu'nu andı
    Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu andı