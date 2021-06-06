Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.06.2021 21:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.06.2021 21:08
    ABONE OL

    Dehşete düşüren olay! Babasının le vurduğu genç kız ağır yaralandı

    Son dakika haberleri... 'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. isimli baba ile kızı arasından yaşanan tartışma sonucu baba le kızını vurdu. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

    Babası öz kızını pompalıyla vurdu!

    'de Buldan ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı.

    Olay, saat 17.00 sıralarında Yeni Mahalle'de meydana geldi. İddiaya göre evde (52) ile kızı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

    POMPALI TÜFEKLE VURDU
    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Alphan Akçaöz, evde bulunan le kızına ateş etti.

    Amatör olarak kick boks ve karete sporu yapan Kadriye Esenay Akçaöz, başına ve göğsüne isabet eden saçmalarla kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    AĞIR YARALI
    Ağır yaralı genç kız ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Baba Akçaöz, polis ekiplerince gözaltına alındı. Tedavi altına alınan Akçaöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan'dan Z kuşağı ile bir arada
    Haberler Güncel Dehşete düşüren olay! Babasının pompalı tüfekle vurduğu genç kız ağır yaralandı