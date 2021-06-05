Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olan Twitter için bir araştırma yapıldı. Twitter'daki trend konulara dair yapılan araştırma sonucunda, Türkiye'deki trend konularının yarısının algoritmadaki güvenlik açığı sayesinde sahte hesaplar tarafından oluşturulduğunu ortaya koyuldu.
SİLİNMİŞ MESAJLAR HESABA KATILMIYOR
'Twitter Trending Topics' için kullanılan algoritmadaki açık EPFL'in (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) bilgisayar laboratuvarlarında yapılan araştırmalar sırasında bulundu. Buna göre algoritma silinmiş mesajları hesaba katmıyor.
ÇOK SAYIDA İLETİ ATILIP, HIZLA SİLİNİYOR
Otomatik sahte hesaplar (BOT) bu şekilde aynı başlığı kullanarak çok sayıda ileti atıyor ve bu mesajları hızlı şekilde siliyor. Paylaşımların silinmiş olması ise mesaj sayısını etkilemiyor.
Bu işlem için sadece sahte hesaplar değil, gerçek kişiler ait hacklenmiş hesaplar da kullanılıyor. Yapılan paylaşım hemen silindiği için hesabı çalınan kullanıcı bu durumu fark edemiyor.
"BUNUN ÖNLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ"