Otomatik sahte hesaplar (BOT) bu şekilde aynı başlığı kullanarak çok sayıda ileti atıyor ve bu mesajları hızlı şekilde siliyor. Paylaşımların silinmiş olması ise mesaj sayısını etkilemiyor.

Bu işlem için sadece sahte hesaplar değil, gerçek kişiler ait hacklenmiş hesaplar da kullanılıyor. Yapılan paylaşım hemen silindiği için hesabı çalınan kullanıcı bu durumu fark edemiyor.

"BUNUN ÖNLENMESİ ÇOK ÖNEMLİ"