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    • Güncel
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    • 05.06.2021 19:00
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    MSB: Faz-2 konfigürasyona sahip bir i daha mızın envanterine alındı

    nın envanterine bir i daha dahil edildi, bununla birlikte komutanlığın envanterindeki Atak helikopteri sayısı 54'e ulaştı. MSB açıklamasında, "ATAK Faz-2 ile mevcut Kendini Koruma Sistemlerine ilave olarak radar ikaz alıcı, lazer ikaz alıcı ve radyo frekans karıştırıcı Sistemler ile helikopterlerin kendini koruma etkinliği artmıştır." dedi. Haberin detayları...

    AA
    Milli imkanlarla geliştirilen bir Atak helikopteri daha

    ndan yapılan açıklamada, Faz-2 konfigürasyona sahip inin envantere alınmasıyla bünyesindeki Atak helikopteri sayısının 54'e ulaştığı belirtildi.

    Açıklamada, yerli savunma sanayi firmalarınca milli imkanlarla geliştirilen Atak Faz-2 ile mevcut "Elektronik Harp Kendini Koruma Sistemleri"ne ilave olarak radar ikaz alıcı, lazer ikaz alıcı ve radyo frekans karıştırıcı sistemlerle helikopterlerin kendini koruma etkinliğinin artırıldığı kaydedildi.

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    Devamlı yanımda taşırım diyerek cebinden çıkarttı
    Haberler Güncel MSB: Faz-2 konfigürasyona sahip bir T-129 ATAK helikopteri daha Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı