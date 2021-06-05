"BUNU BİLE BİLE YAPTILAR"

Yaşanan sorunu anlatan Yavuz Sultan Selim Mahalle Muhtarı Ümit Taş: "Haliç sosyal tesisleriyle Cibali istasyonu arasında bulunan alanda rayların altındaki kazıklama çalışması sırasında İSKİ'nin boru sistemi kırıldı. Bu sistem kırıldıktan sonra burada bir çalışma yapmaya kalktılar ama bu çalışma yarıda bırakıldı. Bu konuda defalarca şikayette bulunduk. Geçen ay Beyaz Masa ile görüştüm fakat hala sorun devam ediyor. Burada İBB'ye bağlı çalışma yapan yüklenici firma kazı alanındaki biriken lağım suyunu vidanjörle çekip alması gerekirken dalgıç pompa ile Haliç'e bıraktı. Bunu bile bile yaptılar. Hem kokudan dolayı, hem de denizin kirletilmesinden dolayı buradaki tekne sahipleri itirazlarda bulundular" diye konuştu.