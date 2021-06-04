Silahlı insansız deniz aracının 400 kilometre seyir menziline ve saatte 65 kilometre hızda seyahat edebilme özelliklerine sahip olduğu hatırlatılarak gece görüşü ve şifreli iletişim altyapısı bulunduğuna dikkat çekildi. Teknik özelliklere yer verilen yazıda ULAQ'ın üreticilerinin "istihbarat, gözetleme, keşif, yüzey savaşı, asimetrik savaş, eskort misyonları ve stratejik altyapı koruması" gibi görevleri yerine getirebileceği ifadelerine yer verildi.

Ayrıca deniz aracının 4 Cirit ve 2 L-UMTAS füze sistemlerine sahip olduğu belirtildi.