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    • 04.06.2021 16:44
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    Aydın merkezli 7 ilde dolandırıcılığa 45 gözaltı

    Aydın merkezli 7 ilde, eskort ve yasa dışı bahis siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 4'ü kadın 45 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelilerin 64 kişiyi, 20 milyon liranın üzerinde dolandırdıkları iddia edildi.

    7 ilde dolandırıcılığa 45 gözaltı

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ve Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, eskort ve yasa dışı bahis siteleri üzerinden çok sayıda kişinin dolandırıcılar tarafından mağdur edildiği ihbarını aldı.

    Dolandırıcıların, bu siteler üzerinden ağlarına düşürdükleri müşterilerinin paralarını aldıktan sonra sosyal medya üzerinden, "Düşürdü yine', 'Şimdi Aydın Emniyeti düşünsün' gibi paylaşımlarda bulunduğubelirlendi.

    4 ay süren çalışma ve teknik takip sonrasında Aydın merkezli, Denizli, Muğla, Antalya, Adana, İstanbul ve Yalova olmak üzere 7 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 4'ü kadın 45 şüpheli yakalandı.

    Adreslerde ayrıca bilgisayar ve dijital veriler de ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Şüphelilerin 64 kişiyi, 20 milyon liranın üzerinde dolandırdıkları iddia edildi.

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