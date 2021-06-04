

Sabah'ın haberine göre, derenin bulunduğu kısım iş makineleriyle kazılarak düzenlenirken, üstü de beton menfezlerle kapatılarak düzleştirildi. Kazılan bölgeden çıkarılan toprak da, yoldan aşağı seviyede kalan arsaya dökülerek tesviyesi yapıldı. Zerzevatçı köyü içinde 1271 ve 1936 metrekare olmak üzere iki ayrı parselden oluşan arazi, dere kısmı yeraltına alınarak birleşik bir arsaya dönüştürüldü.



MİLYONLARCA LİRALIK YENİ RANT KAPISI

İSKİ'ye ait iş makinelerinin yolu keserek yürüttüğü çalışmalarla, arsanın ticari olarak faaliyet alanı genişletildi. Bin kişilik oturma düzenine sahip olan tesisin, yapılan çalışmayla kapasitesi artırıldı. Şirket toplantıları ve kurumsal işler için de etkinliklere ev sahipliği yapan Kelebek Çiftliği, milyonlarca liralık yeni bir rant kapısını da araladı. Pandemi kısıtlamalarının sona ermesiyle birlikte yeni organizasyonlar için hazırlanıyor.