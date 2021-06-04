Beykoz Zerzevatçı Köyü'nde Kelebek Çiftliği olarak bilinen turistik işletmenin sahibi Nafiz Ünlü, İSKİ'de müdür olduktan sonra kendi tesisine özel dere ıslahı yaptırdı.
İSKİ'NİN ÇALIŞMASI İLE TESİSİN TİCARİ KAPASİSTESİ ARTIRILDI
Çiftliğin içinden geçen dere, iş makineleriyle ıslah edilerek İSKİ'ye ait künkler yerleştirildi. İki farklı arsadan oluşan tesisteki dere yeraltına alınarak geniş bir alana dönüştürüldü. Kişi başı 35 lira, aileler için en az 100 lira giriş ücreti alınan tesisin yeni düzenleme sonrasında ticari kapasitesi artırılırken, İSKİ'nin iş makinelerinin çıkardığı toprak ise arsanın tesviyesi için özel olarak kullanılıyor.
DERE KAYBOLDU, ARSA BİRLEŞTİ
Beykoz'da "Kelebek Çiftliği" adıyla tanınan turistik ve ticari işletme, İstanbul ve çevre illerden gelen ziyaretçileri ücret karşılığında ağırlıyor. Kişi başı 35, aileler için en az 100 lira giriş ücreti olan tesiste, restoran, kafeterya ve düğün hizmetleri de veriliyor.