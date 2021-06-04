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    • 04.06.2021 10:02
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    • 04.06.2021 10:06
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    | Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli geliyor! Cumartesi ve Pazar günü

    Normalleşme ile birlikte Cumartesi günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasının ardından vatandaşlar havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Meteoroloji’den gelen son dakika açıklamasına göre hava sıcaklıkları Cumartesi ve Pazar günü yükselecek ancak hafta başından itibaren kuvvetli yağış yurt genelini etkisi altına alacak. Peki İstanbul, İzmir ve Ankara’da İşte detaylar…

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli için hava durumu raporunu yayımlandı. Yağışların yer yer devam ettiği haziran ayının ilk günlerinde, sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altına inecek. Öte yandan önümüzdeki günlerde Edirne'den yurda giriş yapacak olan kuvvetli yağışlar, yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak.

    METEOROLOJİ 4 - 10 HAZİRAN 2021 RAPORUNU AÇIKLADI
    Hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    Cumartesi günü ülke genelinde sıcaklıkların 2 ile 4 derece yükselmesi bekleniyor. Karadeniz'de yağışlar sürerken, Marmara'da güneş yeniden açacak. Öte yandan Batman, Siirt, Bitlis ve Şırnak'ta şiddetli rüzgar bekleniyor. Pazar günü ülke genelinde sıcaklıklar yükselecek. Ardahan ve Kars çevresinde gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Yurdun geri kalanında ise az bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim.

    MARMARA'DAN GİRİŞ YAPACAK
    Pazartesi günü yurt genelinde az bulutlu bir hava hakimken yağışlar Edirne ve Kırklareli'den yurda tekrar giriş yapacak.

    KRİTİK GÜN SALI
    Salı günü kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı hava tüm Marmara'yı etkisi altına alacak. Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz kuvvetli yağışların etkisi altında olacak.

    Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz (Çorum ve Amasya dışında), Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ardahan, Kars, Erzurum ile Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Toroslar Mevkii'sinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

        RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege'nin güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        UYARILAR
        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına, ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Güney Ege'nin güneyinde kuzeyli, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        BÖLGELERİMİZDE HAVA
        MARMARA
        Parçalı ve çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 25°C
        Parçalı bulutlu

        İSTANBUL °C, 21°C
        Parçalı bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 21°C
        Parçalı bulutlu

        KOCAELİ °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE
        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Güney Ege'nin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 20°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 27°C
        Az bulutlu

        MANİSA °C, 28°C
        Az bulutlu

        MUĞLA °C, 29°C
        Az bulutlu

            AKDENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın batısının iç kesimleri ve Toroslar Mevkii'sinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ADANA °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ANTALYA °C, 29°C
            Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            HATAY °C, 28°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ISPARTA °C, 24°C
            Parçalı ve az bulutlu

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA °C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            ESKİŞEHİR °C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            KONYA °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİVAS °C, 19°C
            Parçalı bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Bartın çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

            BOLU °C, 16°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            DÜZCE °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            SİNOP °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            ZONGULDAK °C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin genelinin (Amasya ve Çorum dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                BAYBURT °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                SAMSUN °C, 21°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                TOKAT °C, 22°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                TRABZON °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

                ERZURUM °C, 21°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                IĞDIR °C, 32°C
                Parçalı ve az bulutlu

                KARS °C, 23°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                VAN °C, 24°C
                Parçalı ve az bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

                ADIYAMAN °C, 30°C
                Az bulutlu ve açık

                DİYARBAKIR °C, 32°C
                Az bulutlu ve açık

                GAZİANTEP °C, 29°C
                Az bulutlu ve açık

                SİİRT °C, 30°C
                Az bulutlu ve açık
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli geliyor! Cumartesi ve Pazar günü hava nasıl olacak?