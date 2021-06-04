Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta? Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Sorgulaması arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Yılın en önemli gök olayı için şimdiden heyecanlı bekleyiş başladı ve tam anlamıyla görsel bir şölen oluşturan Ateş Çemberi Güneş Tutulması ile ilgili bilgiler merak ediliyor ve araştırılıyor. İşte bu doğa olayına ilişkin tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Gökbilimciler 2021'in en önemli gökyüzü olayının 10 Haziran'da yaşanacağını duyurdu. Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada maksimum 3 dakika 51 saniye sürecek. Yeryüzünün farklı noktalarında ise Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nın etkisi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürecek.
TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Kuzey Yarımküre'de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den ise izlenemeyecek.
ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUR?
Halkalı güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.