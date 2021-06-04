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    • 04.06.2021 13:07
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    e-Okul elektronik karne alma ekranı: ? 2. dönem karneler ne zaman alınacak? Takdir, teşekkür...

    ? Soruları milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından araştırılıyor. Yıl sonunun gelmesiyle birlikte karnelerin nasıl alınacağı merak edilir oldu. İkinci dönemin bitmesine sayılı günler kala karneler hakkında Bakanı 'tan açıklama geldi. Peki, , karneler dijital mi olacak? ? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Karneler dijital mi olacak? 2. dönem karneler ne zaman alınacak?

    Yıl sonunun gelmesiyle birlikte karnelerin nasıl alınacağı merak edilir oldu. İkinci dönemin bitmesine sayılı günler kala karneler hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Peki, Karneler nasıl verilecek, karneler dijital mi olacak? Elektronik karne nasıl alınır 2021? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    KARNELER ELEKTRONİK OLARAK MI VERİLECEK

    Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem için karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.

    MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi.

    Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak.

        İlgili mevzuat gereği ders yılı sonunda yapılması gereken şube öğretmenler kurulu toplantılarında öğrencilerin sınıf geçme iş ve işlemleri görüşülmeyecek. Öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında özellikle seçmeli derslerde karışıklıkların oluşmasını önlemek için öğrenci nakil işlemleri bugün mesai saati bitimiyle kapatılacak. Sürekli devamsız durumda bulunan öğrenciler belirlenerek sınıf tekrarına kalmaları sağlanacak.

        ELEKTRONİK KARNE NASIL ALINIR 2021?

        2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.

        Telafi eğitimi için oluşturulan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinden öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılacak.
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