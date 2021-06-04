ELEKTRONİK KARNE NASIL ALINIR 2021?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran'da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.

Telafi eğitimi için oluşturulan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinden öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılacak.