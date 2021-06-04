Yıl sonunun gelmesiyle birlikte karnelerin nasıl alınacağı merak edilir oldu. İkinci dönemin bitmesine sayılı günler kala karneler hakkında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama geldi. Peki, Karneler nasıl verilecek, karneler dijital mi olacak? Elektronik karne nasıl alınır 2021? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
KARNELER ELEKTRONİK OLARAK MI VERİLECEK
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2020-2021 eğitim öğretim yılı 2. dönem için karne, teşekkür ve takdir belgeleri elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, talep eden velilere ise okul müdürlüklerince basılı karne de verilebilecek.
MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazıyı illere gönderdi.
Yazıda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği yüz yüze ve uzaktan eğitim imkanlarıyla sürdürüldüğü ve yüz yüze eğitimin yapıldığı dönemlerde öğrencilerin okula devamının gönüllük esasına göre belirlendiği hatırlatıldı. Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile sınırlı olmak üzere öğrencilerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne işlenen devam devamsızlık bilgileri dikkate alınmayacak.