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    • 03.06.2021 20:39
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    İzmir itfaiyesindeki rezalette yeni gelişme! "Merak ettiklerini söyleyince bindirdik"

    CHP'li 'ne ait Toros Eğitim Merkezinde kayda geçen skandal görüntüler tepkilere neden oldu. 3 kadının yer aldığı görüntülerde kadınlardan biri itfaiye aracını kullanırken, diğer ikisi ise aracın arkasına tutunarak seyahat ettiği görüşdü. Sklandal sonrası 1 itfaiye personeli açığa alındı. Belediyeye ait şirkete bağlı 3 personel hakkında ise disiplin soruşturması başlatıldı. İtfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve eğitim amaçlı kullanılan itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

    Merak ettiklerini söyleyince bindirdik

    CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Eğitim Merkezinde kayda geçen skandal görüntülerin tepki çekmesinin ardından flaş bir gelişme yaşandı.

    Olay, 30 Mayıs'ta, Konak ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi.

    Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadından 1'i, itfaiye aracının direksiyonuna geçip, kullanırken, diğer 2'si de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak, yolculuk yaptı.

    Bu anları, diğer arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çekti.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada ise "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

        1 PERSONEL AÇIĞA ALINDI
        Görüntüler sonrası 1 itfaiye personeli, açığa alındı. Belediyeye ait şirkette sözleşmeli personel olan ve İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan 3 kişi de itfaiyedeki işlerine son verilip, kayıtlı oldukları şirkete gönderildi. Bu 3 kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

        "MERAK ETTİKLERİNİ SÖYLEYİNCE BİNDİRDİK"
        Öte yandan itfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenildi. Merkezde bulunan bu itfaiye aracının ise eğitim amaçlı kullanıldığı belirtildi.

        Ayrıca görüntüleri paylaşan 3 kadın, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı.

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