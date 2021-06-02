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    • 02.06.2021 11:20
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    Son dakika: Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Yasası'na ilişkin yürüttüğü çalışmayı 'ye sundu

    Son dakika haberi... Merkez Yürütme Kurulunca (MYK) geçen yıl, 'nin hayata geçirilmesinin ardından seçim mevzuatında gerekli uyum düzenlemelerini yapmak üzere Genel Başkan Yardımcısı başkanlığında oluşturulan komisyonun hazırladığı metin 'ye gönderildi.

    AA
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    Merkez Yürütme Kurulu'nun geçen haftaki toplantısında Cumhurbaşkanı ve Başkanı ile MYK üyelerine sunulan taslak, önce ile müzakere edilecek. Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı başkanlığındaki AK Parti heyeti ve MHP'den bir heyetin ortak toplantısında son şekli verilecek metin, ardından genel başkanların onayına sunulacak.

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı 'nin yapacağı son incelemenin ardından çalışma, diğer siyasi partilerle paylaşılacak.

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