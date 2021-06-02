20 bin kişi kapasiteli Barbaros Hayrettin Paşa Cami'nde kaba inşaatın yüzde 75'i tamamlandı. Betonarme inşaatta son aşama olan caminin 44 metre yüksekliğindeki ana kubbesinin inşasıda kullanılacak dev iskelenin yapımı bitti. Yapımı devam eden cami havadan da fotoğraflandı. Depreme dayanıklı olarak yapılan caminin olası İstanbul depreminde kapalı alanlarıyla on binlerce kişiye ev sahipliği yapabileceği belirtildi. Caminin 2022 yılında açılması planlanıyor.
TEMELİ 11 AY ÖNCE BAŞKAN ERDOĞAN TARAFINDAN ATILMIŞTI
Levent Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan caminin temeli Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 3 Temmuz 2020 tarihinde atılmıştı. O tarihten bu yana camideki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda caminin kaba inşatının yüzde 75'in tamamlandığı öğrenildi.
DEV İSKELE 2 AYDA KURULDU
Betonarme inşaatın son aşamalarından biri olan caminin 24 metre çapında ve 44 metre yüksekliğindeki ana kubbenin yapılabilmesi için gerekli olan dev iskelenin yapımı tamamlandı. Caminin iç kısmının tamamını kaplayan iskelenin kurulmasının yaklaşık 2 ay sürdüğü öğrenildi. Önümüzdeki günlerde kubbenin yapımına başlanacağı belirtildi. Dev kubbenin betonarme bölümünün yapımının yaklaşık 50 gün sürmesi planlanıyor.