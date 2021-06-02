"YÜZDE 75'İ BİTTİ"

Barbaros Hayrettin Paşa Cami inşaatının koordinatörü, Levent Cami Eğitim Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, cami inşaatının bir ihtiyaç projesi olduğunu söyleyerek "Kaba inşaatımızın yüzde 75'inden fazlasını bitirmiş durumdayız. Camide 50 bin metrekare civarında bir otopark ve değişik işler için kullanabileceğimiz alanlar var. Camimiz 18 bin 500 metrekarelik bir arsa üzerinde. 12 bin 500 metrekarelik bir temel alanı var. 2022 yılı içinde ibadete almayı planlıyoruz" dedi.