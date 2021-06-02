AFAD'dan gelen son dakika bilgisine göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 09.14'te gerçekleşti.





Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

#DEPREM: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) June 2, 2021

SON DEPREMLER (2 HAZİRAN 2021)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.06.02 09:14:27 37.5562 36.1732 6.3 -.- 4.3 4.1 YOGUNOLUK-KADIRLI (OSMANIYE) İlksel

2021.06.02 08:23:03 36.5277 27.3237 16.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.02 08:08:30 38.3793 34.2880 5.8 -.- 1.4 -.- DEMIRCI-GULAGAC (AKSARAY) İlksel

2021.06.02 07:45:52 36.4800 27.2148 16.3 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.02 03:32:28 39.5130 26.0990 18.6 -.- 1.6 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.06.02 02:02:42 37.5897 38.4985 8.4 -.- 1.5 -.- UZUNTEPE-SAMSAT (ADIYAMAN) İlksel

2021.06.02 01:35:41 37.5915 43.3130 5.0 -.- 3.2 3.3 AKARSU-BEYTUSSEBAP (SIRNAK) İlksel

2021.06.02 00:33:34 36.1025 26.8553 12.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel



İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN DEPREME İLİŞKİN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, depreme ilişkin "Osmaniye Kadirli'de saat 09.14'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmistir. Osmaniye AFAD, Kadirli İlçe Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre an itibari ile olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.