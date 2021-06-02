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    Kandilli son dakika: , , deprem mi oldu? son depremler...

    , , mi oldu? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Osmaniye'nin ilçesinde saat 09.14'te bir deprem meydana geldi." denildi. Peki, Osmaniye, Adana Mersin kaç şiddetinde deprem meydana geldi? Hangi illerden hissedildi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Adana, Mersin, Osmaniye deprem mi oldu?

    , , mi oldu? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Osmaniye'nin ilçesinde saat 09.14'te bir deprem meydana geldi." denildi. Peki, Osmaniye Adana kaç şiddetinde deprem meydana geldi? Hangi illerden hissedildi? İşte detaylar!

    OSMANİYE 4.1'LE SARSILDI!

    Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 09.14'te gerçekleşti.

    KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    'nin bugün yaşanan sarsıntılarla ilgili bilgileri aktardığı 2021 Çarşamba gününe ait son dakika depremler listesi içerisinde yer alan sarsıntılar ve bu sarsıntıların merkez üsleri şu şekilde…

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    Haberler Güncel Kandilli deprem son dakika: Adana, Mersin, Osmaniye deprem mi oldu? 2 Haziran son depremler...