Adana, Mersin, Osmaniye deprem mi oldu? Sorusu arama motorlarında aratılmaya başlandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada "Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde saat 09.14'te bir deprem meydana geldi." denildi. Peki, Osmaniye Adana kaç şiddetinde deprem meydana geldi? Hangi illerden hissedildi? İşte detaylar!

OSMANİYE 4.1'LE SARSILDI!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 09.14'te gerçekleşti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin bugün yaşanan sarsıntılarla ilgili bilgileri aktardığı 2 Haziran 2021 Çarşamba gününe ait son dakika depremler listesi içerisinde yer alan sarsıntılar ve bu sarsıntıların merkez üsleri şu şekilde…