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    ? 7 Haziran'da okullar açılıyor mu? Devam zorunluluğu var mı?

    ? 7 Haziran'da okullar açılıyor mu? Okula gitmenin zorunlu olup olmadığı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Öğrencilerin merak ettiği konuların başında devam zorunluluğu var mı geliyor. Peki, okula gitmek zorunlu mu? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran'da okullar açılıyor mu? Devam zorunluluğu var mı?

    Okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran'da okullar açılıyor mu? Öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulların hangi tarihte açılacağını merak ederken, bir diğer konu da devam zorunluluğu oldu. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamayla, okulların ne zaman açılacağına ilişkin detaylı bilgiler verildi. Peki, okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran okullar açılıyor mu?

    OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonların merakla beklediği yüz yüze eğitime ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" paylaşımında bulundu.

    Yapılan açıklamada, okullardaki yüz yüze eğitimlere katılımın isteğe bağlı olduğu belirtildi.

    7 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILIYOR MU?

    Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

    "Ülkemiz genelindeki Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

        7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

        Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

        Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup " Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

        2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

        Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.
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