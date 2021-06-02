Okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran'da okullar açılıyor mu? Devam zorunluluğu var mı?

Okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran'da okullar açılıyor mu? Öğrenciler, veliler ve öğretmenler okulların hangi tarihte açılacağını merak ederken, bir diğer konu da devam zorunluluğu oldu. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamayla, okulların ne zaman açılacağına ilişkin detaylı bilgiler verildi. Peki, okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran okullar açılıyor mu?
OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonların merakla beklediği yüz yüze eğitime ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" paylaşımında bulundu.
Yapılan açıklamada, okullardaki yüz yüze eğitimlere katılımın isteğe bağlı olduğu belirtildi.
7 HAZİRAN'DA OKULLAR AÇILIYOR MU?
Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Ülkemiz genelindeki Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.