Okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran'da okullar açılıyor mu? Devam zorunluluğu var mı?

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonların merakla beklediği yüz yüze eğitime ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" paylaşımında bulundu.

Yapılan açıklamada, okullardaki yüz yüze eğitimlere katılımın isteğe bağlı olduğu belirtildi.