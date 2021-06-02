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    • 02.06.2021 19:53
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    'da tacirlerine büyük darbe vuruldu

    'da ya geçit vermeyen polis ekipleri başarılı bir operasyona daha imza atarak bir kamyonda ev eşyaları içerisine gizlenmiş 114 kilo 250 gram maddesi ele geçirdi. Haberin detayları...

    İHA
    Zehir tacirlerine büyük darbe

    'da peş peşe gerçekleştikleri operasyonlarla zehir tacirlerine nefes aldırmayan polis ekipleri, illerinden illerine sevkiyatı yapılan her türlü gümrük kaçağı malzeme ve maddelerinin yakalanmasına yönelik - üzerinde bulunan uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda arama yaptı. Yapılan aramalarda ev eşyaları arasına gizlenmiş 78 paket halinde 114 kilo 250 gram maddesi ele geçirdi.

    Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü M.Ç'ye TCK 188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama suçundan adli işlem yapılırken, şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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