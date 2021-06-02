Cono kadınlarının fuhuş oyunu! Gasp anları kamerada: Gözaltına alınan 43 zanlıdan 20’si tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Adana-Mersin orasında otoyolda sürücülerin durdurulup "fuhuş bahanesiyle" gasp, hırsızlık ve dolandırıcılık ihbarlarının artması üzerine Mersin Emniyet Müdürlüğü ile ortak çalışma başlattı.
Adana Emniyet Müdürlüğü organizesinde başlayan teknik ve fiziki takipte "Cono" aşireti olarak bilinen aileye mensup Seda T., Tülay G., Seda D., Diyane Y., Dürdane Y., Melek A., Yeşim G., Bahar K., Gülveren Y., Dilara Y., İsnidal I., Sema G., Nurcan K. ve Bahar K.'yi; Kartal Z., Azat Z., Sabret K., Deprem G., Hazar Y., ve Muzaffer Y.'nin düzenli olarak otoyola getirip bıraktığını saptadı.
Kadınların akşama kadar otoyol köprüsünde bekleyen bir erkeğin cep telefonu ile bildirdiği araçları durdurduğu tespit edildi.
YAŞI KÜÇÜK KIZ ÇOCUĞUNU DA KULLANDILAR
Aralarında yaşı küçük kız çocuklarının da olduğu en az 2 kadın belirlenen aracı durdurup sürücünün yanına bindikten sonra "biz parasıyla fuhuş yapıyoruz 200 lira verirsen bu iş biter" dedikten sonra sürücü kabul edince hemen kadının camdan el işaretiyle diğer kadınları çağırdığı bu sırada kadının da sürücünün üzerinde para olup olmadığını kontrol ettiği daha sonra da gelen kadınlarla birlikte sürücüyü gasp ettikleri belirlendi.