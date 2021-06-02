1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşme başladı: TAKVİM, alınan tedbirleri tek tek açıkladı

TÜRKİYE, Coronavirüs'e geçit vermedi. Alınan tedbirler sayesinde vaka sayıları hızla geriledi. 1 Haziran itibariyle, kademeli normalleşmeye geçildi. İçişleri Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında alınan yeni tedbirler şöyleydi:

HAFTA içi ve cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlaması 22.00-05.00 saatleri arasında olacak. Pazar günü ise tüm gün kısıtlama uygulanacak.

İKİ doz aşı olmuş 65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altı gençler sokak kısıtlamalarından muaf olacak. Ancak toplu taşıma araçlarına binemeyecek.

ANCAK aşılarını olmamış 65 yaş ve üzeri kişiler Pazar hariç yalnızca 10.00 - 14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.



SOKAĞA çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanacak. Yasak olmayan günlerde seyahat serbest olacak.

AVM'LER pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

NİKAH törenleri ve düğünler en az 100 davetli ile sınırlandırılacak.



NİŞAN ve kına gibi etkinliklere 1 Temmuz 2021'den sonra izin verilecek.,

ŞEHİRLERARASI faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarında (uçak hariç); yüzde 50'si oranında yolcu kabul edilebilecek.

KAHVEHANE, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde yüzde 50 kapasite ile 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler.

RESTORAN ve kafelerde masalar arasında 2 metre, sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılacak.

DSÖ'DEN SINOVAC AŞISINA ONAY

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in Sinovac aşısına acil kullanım onayı verdiğini açıkladı. Bakan Koca, "Güvenirliği kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluştur-maya devam edeceğiz" dedi.