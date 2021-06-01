81 ile gönderildi! Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak? Özel araçlar yasağa tabi mi? İşte istisnalar...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASININ İSTİSNALARI

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlardan uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek.