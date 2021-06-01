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81 ile gönderildi! Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak? Özel araçlar yasağa tabi mi? İşte istisnalar...

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Peki, şehirler arası seyahatler nasıl olacak? Özel araçla şehirler arası seyahate kısıtlama var mı? İstisnalar neler? Cenaze ve nakil işlemleri nasıl yapılacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler ve genelgenin detayları...

01.06.2021 18:44 - Son Güncelleme: 01.06.2021 18:57
81 ile gönderildi! Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak? Özel araçlar yasağa tabi mi? İşte istisnalar...

İçişleri Bakanlığı, salgınla mücadele kapsamında haziran ayı boyunca uygulanacak kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabına ilişkin tedbirleri duyurdu.

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81 ile gönderildi! Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak? Özel araçlar yasağa tabi mi? İşte istisnalar...

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması olacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde de şehirler arası seyahate dair herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek.

81 ile gönderildi! Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak? Özel araçlar yasağa tabi mi? İşte istisnalar...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT KISITLAMASININ İSTİSNALARI

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlardan uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek.

81 ile gönderildi! Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak? Özel araçlar yasağa tabi mi? İşte istisnalar...

Vatandaşların seyahatlerini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacak.

81 ile gönderildi! Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak? Özel araçlar yasağa tabi mi? İşte istisnalar...

Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak.