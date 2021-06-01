81 ile gönderildi! Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl olacak? Özel araçlar yasağa tabi mi? İşte istisnalar...
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Peki, şehirler arası seyahatler nasıl olacak? Özel araçla şehirler arası seyahate kısıtlama var mı? İstisnalar neler? Cenaze ve nakil işlemleri nasıl yapılacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler ve genelgenin detayları...
01.06.2021 18:44
- Son Güncelleme: 01.06.2021 18:57