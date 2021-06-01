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    Eğlence mekanları açıldı mı? , , , , ? Ne zaman açılacak?

    ? Sorusu yaz sezonunun gelmesiyle birlikte merak edilen konular arasında yer alıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğlence mekanları 1 yılı aşkın süredir faaliyetlerini durdurdu. 1 Haziran sonrası alınan yeni kademeli normalleşme kararları sonrası bar, , eğlence mekanları, pavyon, gece kulübü gibi mekanların açılıp açılmadığı merak konusu oldu. Peki, Eğlence mekanları açıldı mı? , pub, , , ? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    1 Haziran bar, pub, gazino, gece kulüpleri açılacak mı?

    Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğlence mekanları 1 yılı aşkın süredir faaliyetlerini durdurdu. 1 Haziran sonrası alınan yeni kademeli normalleşme kararları sonrası bar, pub, eğlence mekanları, pavyon, gece kulübü gibi mekanların açılıp açılmadığı merak konusu oldu. Peki, Eğlence mekanları açıldı mı? 1 Haziran bar, pub, gazino, gece kulüpleri, pavyonlar açılacak mı? İşte detaylar!

    EĞLENCE MEKANLARI BAR, PUB, EĞLENCE MEKANLARI, PAVYONLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Eğlence mekanları, barlar ve gazinoların haziran ayında açıp olup olmayacağı açıklandı. Başkan Erdoğan'ın basın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre eğlence mekanlarındaki yasaklar devam edecek. Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında olan eğlence merkezleri haziran ayı için kapalı olacak. Bu merkezlerin müşteri kabul etmesi yasak olacak.

    EĞLENCE MEKANLARI, BARLAR VE GAZİNOLAR AÇILACAK MI? GECE KULÜPLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

    Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlenceler yapılmayacak. Söz konusu yerlerde insan yoğunluğunun yaşanmaması ve salgın döneminde sağlık açısından risk oluşturmaması için gereken maske, mesafe, hijyen önlemleri alınacak...

    Öte yandan söz konusu genelgede kapalı yüzme havuzları, birahane, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri, gazino, taverna, ve hamamların yeni kararlar alınana kadar kapalı olacağı belirtildi.

        YENİ KARAR NE ZAMAN ALINACAK? TEMMUZ'DA NELER OLACAK?

        Tam kapanma sürecinin ardından uygulanan kademeli normalleşme döneminde vaka sayılarında ve ölüm oranlarda azalma kaydedilmişti. Bu konuda iyiye gidildiği açıklanmış ve Kabine Toplantısı kararlarında koronavirüs verileri etkili olmuştu. Cumhurbaşkanı Eroğan, Temmuz ayında alınacak kararlarda haziran ayı koronavirüs gidişatının etkili olacağını vurguladı.

        14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

        Sinema salonları,

        Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

        İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

        Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

        Lunaparklar ve tematik parkları,

        Faaliyet alanında bulunan iş yerleri;

        Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir iş kolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

        Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

        Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
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        Haberler Güncel Eğlence mekanları açıldı mı? 1 Haziran bar, pub, gazino, gece kulüpleri, pavyonlar açılacak mı? Ne zaman açılacak?