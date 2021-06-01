Koronavirüs pandemisi nedeniyle eğlence mekanları 1 yılı aşkın süredir faaliyetlerini durdurdu. 1 Haziran sonrası alınan yeni kademeli normalleşme kararları sonrası bar, pub, eğlence mekanları, pavyon, gece kulübü gibi mekanların açılıp açılmadığı merak konusu oldu. Peki, Eğlence mekanları açıldı mı? 1 Haziran bar, pub, gazino, gece kulüpleri, pavyonlar açılacak mı? İşte detaylar!
EĞLENCE MEKANLARI BAR, PUB, EĞLENCE MEKANLARI, PAVYONLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Eğlence mekanları, barlar ve gazinoların haziran ayında açıp olup olmayacağı açıklandı. Başkan Erdoğan'ın basın açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre eğlence mekanlarındaki yasaklar devam edecek. Konaklama tesislerinin kapalı alanlarında olan eğlence merkezleri haziran ayı için kapalı olacak. Bu merkezlerin müşteri kabul etmesi yasak olacak.
EĞLENCE MEKANLARI, BARLAR VE GAZİNOLAR AÇILACAK MI? GECE KULÜPLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?
Konaklama tesislerinin açık alanlarında toplu eğlenceler yapılmayacak. Söz konusu yerlerde insan yoğunluğunun yaşanmaması ve salgın döneminde sağlık açısından risk oluşturmaması için gereken maske, mesafe, hijyen önlemleri alınacak...
Öte yandan söz konusu genelgede kapalı yüzme havuzları, birahane, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri, gazino, taverna, ve hamamların yeni kararlar alınana kadar kapalı olacağı belirtildi.