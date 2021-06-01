Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 01.06.2021 16:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.06.2021 16:01
    ABONE OL

    Denizli'de iplik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

    Son dakika haberleri...Denizli'nin Honaz ilçesinde bir iplik fabrikasının deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı. Depodaki soğutma işlemleri devam ediyor.

    Denizli'de iplik fabrikasında yangın!

    Kocabaş Mahallesi Denizli-Afyonkarahisar kara yolu kenarındaki iplik, ham kumaş ve tekstil imalatının yapıldığı fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Yangına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı 32 itfaiye aracı ile 57 personel müdahale etti.

    İtfaiye ekipleri, pamuk dolu depoyu saran alevleri yaklaşık 8 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına aldı.

    Depodaki soğutma işlemleri devam ediyor.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP'li İBB'nin ödül tiyatrosu belgelerle deşifre oldu
    Haberler Güncel Denizli'de iplik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı