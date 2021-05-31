Telafi eğitimi ne zaman? Hangi sınıflar katılacak, zorunlu mu? Telafi eğitimi nedir 2021? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tüm illerden tüm sınıflardan milyonlarca öğrenci koronavirüs nedeniyle telafi eğitimlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Aileler de çocuklarının bu eğitime yüzyüze katılıp katılmayacağını, zorunlu olup olmadığını bilmek istiyor. İşte konuylailgili son gelişmeler…
TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?
Telafi eğitimi 2 Temmuz'un ardından başlayacak olan yaz döneminde öğrencilere verilecek.
TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Personel Genel Müdürü Ömer İnan, 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan telafi dersleri hakkında sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Genel Müdür İnan, yaptığı paylaşımda, "Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir" ifadelerini kullandı.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA GELDİ!
Bakan Ziya Selçuk, açıklamalarında şunları kaydetti:
"Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak. #eğitimdetelafibaşlıyor"
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Telafi eğitimlerine dikkat çeken Bakan Selçuk, büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracaklarını belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi eğitimi çalışmalarının Haziran ayı itibarıyla başlayacağını bildirirken 2020-2022 eğitim yılını da kapsayacağını duyurdu.