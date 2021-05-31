EĞİTİMLER NASIL UYGULANACAK?



MEB Personel Genel Müdürü Ömer İnan da sosyal medya hesabından telafi programıyla ilgili açıklama yaptı.



"Telafi programımızın 'yaz dönemi' kapsamında, isteyen öğretmen ve öğrencilerimize, ikamet veya tatil adreslerinde; sanatsal, sportif ve kültürel etkinlikler için imkânlar oluşturuyoruz. Öğretmenlerimiz, bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabileceklerdir."



Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe, telafi eğitim sürecinin nasıl olacağını anlattı:



"Uzaktan eğitim süreçleri yüz yüze eğitim kadar etkili değildir. Dolayısıyla öğrencilere kazandırılması öngörülen bilgi, beceri ve davranışların tekrara yönelik olarak yaz aylarında bir telafi programının uygulanmasının son derece önemli ve gerekli olduğunu düşünüyorum. Böylece öğrencilerimiz hem sosyal paylaşımlarda bulunacak hem de kendi arkadaşlarıyla karşılaşıp olabildiğince bilgi eksiklerini gidermeye çalışacaklar. Okullarımız bu tür hazırlıkları yapmış durumdalar."





Telafi eğitimlerinin çok sıcak aylarda uygulanmasının önerilmediğini söyleyen Gökçe, "Telafi programlarında yapılacak etkinliklerin temel amacı şu olacaktır, öğrencilerin hangi konuda yetersizlikleri ve eksikleri varsa bunların giderilmesine odaklanılacak. Önümüzdeki yıla yönelik olarak bir hazırlık çalışmasının, altyapı çalışmasının oluşturulmasının mümkün olabileceğini düşünüyorum" dedi.