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    • 31.05.2021 15:18
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    Başbakanı Garibashvili Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine 'ye geliyor

    Son dakika haberi... Başbakanı i, Başkan 'ın daveti üzerine yarın 'ye resmi ziyarette bulunacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğü belirtildi.

    Erdoğan davet etti! Kritik ziyaret

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Garibashvili'nin göreve gelmesinin ardından 'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceği belirtildi. Görüşmelerde, Türkiye ile arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği, mevcut iyi komşuluk münasebetlerinin ve stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı kaydedildi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra ayrıca güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulmasının da öngörüldüğü belirtildi.

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