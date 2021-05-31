Her iki milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, MHP İl Başkanı Cihan Başaran, Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem ve hastanenin başhekimi Doç. Dr. Muhammed Nur Ögün de Karadağ'ı ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.