Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.05.2021 11:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.05.2021 11:05
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Bakanlık kritik toplantıyı duyurdu! Bakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak

    Son dakika haberi! Dışişleri Bakanlığı, Bakan 'nun telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını duyurdu.

    DHA
    Bakanlık kritik toplantıyı duyurdu!

    Dışişleri Bakanlığı, Bakan 'nun telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları toplantısına katılacağını duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Sayın Bakanımız, 1 Haziran 2021 tarihinde video telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek olan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına iştirak edecektir. Toplantıda 2021 NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları, ittifakın siyasi rolünün güçlendirilmesi amacıyla yürütülen NATO 2030 değerlendirme süreci ile Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğiyle bağlantılı gelişmelerin ele alınması ve NATO'nun gündeminde bulunan diğer konuların istişare edilmesi öngörülmektedir" denildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Türkiye'nin gözü kritik Kabine'de
    Haberler Güncel SON DAKİKA: Bakanlık kritik toplantıyı duyurdu! Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak