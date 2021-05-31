1 Haziran İstanbul su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Haziran İstanbul su kesintisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'nda birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki; İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.
Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:
-Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleri.
-Sancaktepe ve Üsküdar'da Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri.