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    ! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar, Ümraniye ilçeleri ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerinde 1 Haziran itibariyle su kesintisi olacağı duyuruldu. Peki 1 Haziran İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    takvim.com.tr
    1 Haziran İstanbul su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Haziran İstanbul su kesintisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'nda birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki; İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

    İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

    İSKİ'den yapılan açıklamada, "Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesisleri'nde yeni inşa edilen depoların devreye alınması maksadıyla; 1 Haziran 2021 Salı günü 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir" denildi.

    Açıklamada su alamayacak yerler şu şekilde belirtildi:

    -Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ilçeleri.

    -Sancaktepe ve Üsküdar'da Ferah, K.Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahalleleri.
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