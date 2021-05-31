1 Haziran İstanbul su kesintisi! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 1 Haziran İstanbul su kesintisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi yaşanacağı duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Anadolu Yakası'nda birçok ilçede 13 saat su kesintisi yapılacağını duyurdu. Peki; İstanbul'da sular ne zaman gelecek?