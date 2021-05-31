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    • 31.05.2021 08:34
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    Kısıtlama sonrası 'da yoğunluğu

    haberine göre iki günlük hafta sonu kısıtlaması sonrası ilk iş gününde 'da yine yoğunluğu oluştu. Özellikle TEM ve köprü geçişlerinde trafik gözlemlenirken, yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü.

    Kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu

    'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde te yoğunluk yaşanıyor.

    İçişleri Bakanlığının "kademeli normalleşme" genelgesi uyarınca Türkiye genelinde 28 Mayıs Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00'te sona erdi.

    Sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolu ve TEM Otoyolunun Avcılar ile Esenyurt mevkilerinde trafiğin yoğunlaştığı görüldü.

    Anadolu Yakası'nda ise D-100 Karayolu Maltepe mevkisi ile TEM Otoyolu Çamlıca Gişeler mevkisinde trafik akışı iki yönde de arttı.

    Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 08.00 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçüldü.

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