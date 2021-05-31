Milyonlarca vatandaş normalleşme için alınacak kararları merak ederken Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'ndan çıkacak yeni kararlar merakla bekleniyor. Gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya gelecek. Başkan Erdoğan'ın akşam saatlerinde açıklama yapması bekleniyor.
İşte alınması beklenen kararlar;
KABİNEDE EN ÖNEMLİ GÜNDEM KADEMELİ NORMALLEŞME KARARLARI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündem maddesi yine pandemi ve kısıtlama kararları olacak. Alınacak kararlar içerisinde ilk aşamaya göre daha geniş bir normalleşme adımı ve işletmelere gelebilecek yeni kararların ele alınması bekleniyor.
BAZI İŞLETMELERİN AÇILMASI VE HAFTA SONU YASAĞININ 1 GÜNE İNMESİ GÜNDEMDE
Toplantıda, restoran, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor. İşletmelerde iç mekan-dış mekan kullanımı da toplantı da tartışılacak.
PAZAR KISITLAMA DEVAM EDERSE SAAT 23.00'A ÇEKİLEBİLİR
Pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasının bir süre daha devam etmesi planlanlanırken hafta içi için ise ya kısıtlama başlangıç saatinin 23.00'e çekilmesi ya da tamamen kaldırılması gündemde.
TEMMUZ'DA VAKA SAYILARI DAHA DA RAHATLAYACAK
Koronada üçüncü dalga kontrol altına alındı, son 6 ayın en düşük rakamları görüldü. "Ayda 30 milyon aşılama"yla toplumsal bağışıklık yakalanacak. Yaz sonuna doğru rahatlama yaşanacak.