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    • 30.05.2021 16:24
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    Gündemde tüm illerden milyonlarca vatandaş ? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında 17 günlük tam kapanmanın ardından 17 Mayıs itibariyle kademeli normalleşme uygulanmaya başlandı şimdi ise gözler bir sonra adıma çevrildi peki ? 1 Haziran itibariyle neler değişecek, tam açılma olacak mı? , ? İşte konuya dair son gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Normalleşme ne zaman başlayacak?

    Normalleşme ne zaman başlayacak? Kabine toplantısı ne zaman? Maske zorunluluğu kalkacak mı, restoranlar açılacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs ile mücadele devam ederken aşılanmaların hızlanması ve kuralların da gevşetilmesi gündeme geliyor, yapılacak Kabine Toplantısı ile alınan kararlar açıklanacak. Bu noktada Bilim Kurulu tavsiyeleri Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilecek. Peki normal hayata 1 Haziran itibariyle geri dönülecek mi? İşte ayrıntılar…

    NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    31 Mayıs Kabine Toplantısı ile detaylar netleşecek. İşte üzerinden durulan konular:

    Milliyet'in haberine göre konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Koca'nın dışarı çıkıldığında 2 metre mesafede başka kimse yoksa maske takılmasına gerek olmadığına dair sözlerini hatırlatarak, "Açık alanların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Açık alanda ve 2 metre mesafenin korunduğu noktada biraz daha rahat davranılabilir" dedi.

    Ancak kapalı ortam ve mekanlarla ilgili tedbiri elden bırakmamak gerektiğine işaret eden Odabaş, "Kalabalık ortam, kapalı mekan ve kötü havalandırma toplumsal bağışıklık düzeyimiz yüzde 75'in üzerine çıkana kadar, halen büyük bir risk taşıyor. Bu mekanlardan kaçınılması, uzak durulması, bulunulan sürenin 10 dakikadan aşağıda tutulması, gerekli değilse kapalı alanlara girilmemesi vatandaşımızda dikkat etmesi gereken en önemli konu" uyarısını yaptı.

    1 Mart'ta olduğu gibi, 1 Haziran'dan itibaren illerin risk durumuna ve bunu gösteren renklendirilmiş haritaya göre atılıp atılmayacağına ilişkin soru üzerine de Odabaş, şunları kaydetti:

    "En son renklendirilmiş harita mart ayında açıklandı. Kısmi ve tam kapanma dönemlerinde de tüm Türkiye genelinde uygulamalar oldu. Açıkçası bu şekliyle devam edip etmeyeceğinin kararı kabinede netleşecek diye düşünüyorum. Yüksek riskli olan illerde İl Hıfzıssıhha kurulları halen yetkili. Daha farklı önlemler de alabilirler.

        MASKE ZORUNLULUĞU KALKACAK MI?

        Bu pandeminin başından beri işleyen bir sistemimiz aslında. Kümelenmelerin olduğu, vaka sayılarının yoğun olduğu il ve ilçeler için farklı önlemler de alınabilir."

        Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, TRT Haber'de işletmelerin yeniden faaliyete geçebileceğine inandığını, bu durumun vaka sayılarındaki düşüş ve aşılamanın artmasıyla oluşabileceğini ifade etti.İlhan "Açık alanlarda, belki 1 Haziran'dan sonra, çok kalabalık olmayan yerlerde maske kullanımı azaltılabilir. Ancak kapalı alanlarda sonbahara kadar maske takmaya kesinlikle devam etmeliyiz.Pazar yerine gittiğimizde mesela maske takmamız gerekiyor. Boş bir caddede işe, okula giden kişiler maske konusunda esnek davranabilir. Mutlaka yanımızda maske olmalı. Toplu taşımalarda maskenin geçerli olacağını düşünüyorum" dedi.

        Bilim Kurulu tarafından hazırlanan rehberde, daha önce 10 gün olan yakın temaslıların karantina süresi yeniden 14 güne çıkarıldı. Rehberde yüksek riskli temas ile ilgili kriter de değişti. Daha önce maske takma kurallarına uyulmadan 1,5 metreden daha yakın mesafede, 15 dakikadan uzun süreli temas yüksek riskli temas olarak kabul ediliyordu.Yapılan değişiklikle mesafe 2 metreye çıkarıldı ve süre 10 dakikaya düşürüldü. Daha önce Kovid-19 tanısı almış ya da iki doz aşı olmuş kişiler, tanı aldığı ya da 2. aşı dozunun 14. gününden sonraki 3 ay içerisinde bir Kovid-19 vakası ile yakın temaslı olması durumunda karantinaya tabi tutulmuyorlardı. Yapılan değişiklikle artık bu kişiler de karantinaya alınacak. 7. gün yapılan PCR testi sonucu negatifse karantinadan çıkacaklar.

        Değişiklikle PCR pozitif kişilerde de izolasyon süresi 14 gün olarak belirtildi. Ancak en az üç gün ateş ve diğer klinik belirtisi olmayan kişilerde 10. günde yapılan PCR testinin sonucu negatifse izolasyon sonlandırılacak.

        Daha önce rehberde Güney Afrika (501Y.V2 veya B.1.351); ve Brezilya (P1) varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonu en erken 10. güne kadar devam ettiriliyor ve 10. günde PCR testi ile negatiflik görülmesi halinde 10. günün sonunda izolasyon sonlandırılıyordu.PCR testi yapılmadığı veya yapılamadığı durumlarda ise izolasyon 14. günün sonunda sonlandırılıyordu. Yapılan değişiklikle Güney Afrika, Brezilya varyantları veya Sağlık Bakanlığı tarafından tehdit edici, olarak tanımlanmış varyantlarda izolasyon süresi 14 gün olacak. Bu süre sonunda PCR testi pozitif olursa izolasyon süresi 20 güne kadar uzatılacak.Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19 ile mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "Kolları sıvıyoruz." sloganıyla kamu spotları hazırlandı. Bakan Koca, Twitter'dan kampanya için hazırlanan kamu spotunu, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz." mesajıyla paylaştı.
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        Haberler Güncel Normalleşme ne zaman başlayacak? Kabine toplantısı ne zaman? Maske zorunluluğu kalkacak mı, restoranlar açılacak mı?