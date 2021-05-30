Normalleşme ne zaman başlayacak? Kabine toplantısı ne zaman? Maske zorunluluğu kalkacak mı, restoranlar açılacak mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Koronavirüs ile mücadele devam ederken aşılanmaların hızlanması ve kuralların da gevşetilmesi gündeme geliyor, yapılacak Kabine Toplantısı ile alınan kararlar açıklanacak. Bu noktada Bilim Kurulu tavsiyeleri Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilecek. Peki normal hayata 1 Haziran itibariyle geri dönülecek mi? İşte ayrıntılar…
NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
31 Mayıs Kabine Toplantısı ile detaylar netleşecek. İşte üzerinden durulan konular:
Milliyet'in haberine göre konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Bakan Koca'nın dışarı çıkıldığında 2 metre mesafede başka kimse yoksa maske takılmasına gerek olmadığına dair sözlerini hatırlatarak, "Açık alanların desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Açık alanda ve 2 metre mesafenin korunduğu noktada biraz daha rahat davranılabilir" dedi.
Ancak kapalı ortam ve mekanlarla ilgili tedbiri elden bırakmamak gerektiğine işaret eden Odabaş, "Kalabalık ortam, kapalı mekan ve kötü havalandırma toplumsal bağışıklık düzeyimiz yüzde 75'in üzerine çıkana kadar, halen büyük bir risk taşıyor. Bu mekanlardan kaçınılması, uzak durulması, bulunulan sürenin 10 dakikadan aşağıda tutulması, gerekli değilse kapalı alanlara girilmemesi vatandaşımızda dikkat etmesi gereken en önemli konu" uyarısını yaptı.
1 Mart'ta olduğu gibi, 1 Haziran'dan itibaren illerin risk durumuna ve bunu gösteren renklendirilmiş haritaya göre atılıp atılmayacağına ilişkin soru üzerine de Odabaş, şunları kaydetti:
"En son renklendirilmiş harita mart ayında açıklandı. Kısmi ve tam kapanma dönemlerinde de tüm Türkiye genelinde uygulamalar oldu. Açıkçası bu şekliyle devam edip etmeyeceğinin kararı kabinede netleşecek diye düşünüyorum. Yüksek riskli olan illerde İl Hıfzıssıhha kurulları halen yetkili. Daha farklı önlemler de alabilirler.