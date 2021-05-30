DGS başvuruları ne zaman? 2021 DGS sınavı ne zaman? ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı başvuru ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler DGS sınavına katılacak ve başvuruların nereden, nasıl yapılacağını merak ederek araştırmaya başladı. 21 Mayıs'ta başlayan Dikey Geçiş Sınavı başvuruları ne zamana kadar devam edecek? İşte detaylar…
DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2021 DGS sınav başvuruları 31 Mayıs tarihinde sona erecek. Sınav ücreti ödeme işlemleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar yatırılacak. , ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için bu tarihte saat 23.59'da sona erecektir.
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.
Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.