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    • 30.05.2021 15:56
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    ? ? ÖSYM,

    Gündemde yüzbinlerce kişi ? Sorusunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. İki yıllık eğitimini dört yıla tamamlamak isteyenler ÖSYM’nin her yıl düzenlediği Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Peki ? ÖSYM, ni açıkladı mı? Koronavirüsten dolayı sınavlar online gerçekleşiyor ya da erteleniyor, peki bir ertelenme söz konusu olacak mı? ÖSYM’den DGS ile ilgili açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    DGS başvuruları ne zaman?

    DGS başvuruları ne zaman? 2021 DGS sınavı ne zaman? ÖSYM, Dikey Geçiş Sınavı başvuru ücreti ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyenler DGS sınavına katılacak ve başvuruların nereden, nasıl yapılacağını merak ederek araştırmaya başladı. 21 Mayıs'ta başlayan Dikey Geçiş Sınavı başvuruları ne zamana kadar devam edecek? İşte detaylar…

    DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    2021 DGS sınav başvuruları 31 Mayıs tarihinde sona erecek. Sınav ücreti ödeme işlemleri 1 Haziran 2021 tarihine kadar yatırılacak. , ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için bu tarihte saat 23.59'da sona erecektir.

    Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler.

    Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

    Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

        Adaylar, sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

        Sınav ücreti ödeme işlemleri 1 Haziran 2021 tarihinde, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.
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