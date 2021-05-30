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    • 30.05.2021 10:51
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    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 kritik mesaj: , , okulların açılacağı tarih...

    Milli Eğitim Bakanı , seyahati dönüşünde yaptığı açıklamayla 3 kritik mesaj verdi. , 2 Temmuz sonrasında başlayacak olan yaz döneminde başlatılacak telafi eğitimlerine ilişkin bu haftayı işaret etti. Okulların açılacağı tarihle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil." ifadelerini kullandı.

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 kritik mesaj!

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakü seyahati dönüşünde soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, telafi eğitimi için ise bu haftayı işaret etti. Milliyet'in haberine göre, eğitimle ilgili Bakan Selçuk 3 kritik mesaj verdi. İşte merak edilen soru ve cevaplar...

    TELAFİ EĞİTİMİ BU HAFTA NETLEŞECEK

    "Telafi eğitimi ne zaman başlayacak? Yüz yüze mi yoksa uzaktan mı olacak?"

    Bunun kararı kabine toplantısı ve sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle bu hafta başı netleşecek. Tabii Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer ilgili bakanlıkların görüşleri de var. Tek başımıza alacağımız bir karar değil.

    Peki sizin görüşünüz nedir? Milli Eğitim Bakanlığı ne düşünüyor?

    Biz telafi eğitiminin haziran ayı başında başlamasını ve yüz yüze olmasını istiyoruz. Çünkü burada çocukların akademik eğitimlerinin telafisinden çok, onların psikolojik ve fiziksel telafileri bizim için önemli. Akranlarıyla oynamayan, evlere kapanan çocukları özgüvenleri açısından ruhsal olarak geliştirmeliyiz. Bu da yüz yüze olur.

        OKULLARI EYLÜLDE AÇMAYI PLANLIYORUZ

        Bakan Selçuk bu konuda kesin konuştu:

        İklim koşulları açısından okulların ağustos ayında açılması bize göre doğru değil.

        O nedenle okulları sonbaharda (eylül gibi) açmayı planlıyoruz.
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        Haberler Güncel Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 3 kritik mesaj: Telafi eğitimi, karne, okulların açılacağı tarih...