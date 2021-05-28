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    • 28.05.2021 07:10
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    SON DAKİKA: 'da tefecilere şafak baskını! Milyonluk vurgunda çok sayıda gözaltı var

    Son dakika haberi! ’da 10 milyon 350 bin TL haksız kazan elde eden tefeci olduğu öne sürülen aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.

    İHA
    Milyonluk vurgun yapan tefecilere şafak baskını!

    'da 10 milyon 350 bin TL haksız kazan elde eden tefeci olduğu öne sürülen aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti yapılan operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı.



    , 68 kişiyi mağdur edip 10 milyon 350 bin TL haksız kazan temin eden aralarında kadınlarında bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü Mali Şube ekipleri, haksız kazanç sağlayan tefecilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde asayiş polislerinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Adana'da tefecilere şafak baskını! Milyonluk vurgunda çok sayıda gözaltı var