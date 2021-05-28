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    'ndeki deniz salyası krizi, 'a bile haber oldu

    gazetesi, 'nin yüzeyini kaplayarak endişeye neden olan müsilajı (deniz salyası) gündeme aldı. Bilim insanları, deniz salyasının yeni bir oluşum olmadığını ancak küresel ısınma kaynaklı yükselen deniz sıcaklıklarının durumu kötüleştirmiş olabileceğini söyledi.

    Denizin salyası aktı

    ABD gazetesi, 'nin yüzeyini kaplayarak endişeye neden olan müsilajı (deniz salyası) gündeme aldı. Balıkçıların uzun bir süredir sorun yaşamasına neden olan deniz salyası haberi, "Kalın bir 'deniz salyası' örtüsü 'nin kıyısını kasıp kavuruyor. Türk balıkçılar aylardır Marmara Denizi'nde büyük sorun yaşıyor. Balık bulamıyorlar" ifadeleriyle verildi.

    Bilim insanları, deniz salyasının yeni bir oluşum olmadığını ancak küresel ısınma kaynaklı yükselen deniz sıcaklıklarının durumu kötüleştirmiş olabileceğini söyledi.

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