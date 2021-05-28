ABD Washington Post gazetesi, Marmara Denizi'nin yüzeyini kaplayarak endişeye neden olan müsilajı (deniz salyası) gündeme aldı. Balıkçıların uzun bir süredir sorun yaşamasına neden olan deniz salyası haberi, "Kalın bir 'deniz salyası' örtüsü Türkiye'nin kıyısını kasıp kavuruyor. Türk balıkçılar aylardır Marmara Denizi'nde büyük sorun yaşıyor. Balık bulamıyorlar" ifadeleriyle verildi.

Bilim insanları, deniz salyasının yeni bir oluşum olmadığını ancak küresel ısınma kaynaklı yükselen deniz sıcaklıklarının durumu kötüleştirmiş olabileceğini söyledi.