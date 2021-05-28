Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.05.2021 08:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.05.2021 08:04
    ABONE OL

    CHP'de liyakat balonu bir kez daha patladı: Hukukçu olmayan hukuk işleri müdürü

    CHP Aydın Milletvekili ’ın hukukçu olmayan kızı ’ın Torbalı Belediyesi’nin Hukuk İşleri Müdürü yapılması büyük şaşkınlık yarattı. Sürekli "Liyakat" vurgusu yapan 'nin Torbalı Belediyesi'ndeki arka arkaya yapılan bu atamalara sessiz kalması dikkat çekti.

    CHP'de liyakat balonu bir kez daha patladı

    Torbalı Belediye Başkanlığı görevini yürütürken solunum rahatsızlığı nedeniyle vefat eden , kendisine adaylığı konusunda destek veren CHP Aydın Milletvekili 'ın kızı 'ı özel kalem müdürü yaparak devlet memuru olmasını sağlamıştı. Yıldız ardından Veteriner İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Veteriner olmadığı gibi hukukçu da olmayan Yıldız'ın son olarak belediyenin Hukuk İşleri Müdürü olması büyük şaşkınlık yarattı.


    Sabah'ın haberine göre, 2 yıllık halkla ilişkiler mezunu olan ve bunu 4 yıla tamamlamak için özel bir üniversitede hâlâ öğrenci olan Yıldız'ın hukuk eğitimi almadan belediyenin lehine ve aleyhine açılan davaları nasıl takip edeceği de merak konusu oldu. Sürekli "Liyakat" vurgusu yapan 'nin Torbalı Belediyesi'ndeki arka arkaya yapılan bu atamalara sessiz kalması dikkat çekti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Meteoroloji İstanbul için saat verdi!
    Haberler Güncel CHP'de liyakat balonu bir kez daha patladı: Hukukçu olmayan hukuk işleri müdürü