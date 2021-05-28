Açık cezaevi izinlerine dair son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Bilindiği üzere Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre hükümlülerin ziyaret süresi değişti. Peki, Açık cezaevi izinleri son dakika uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Ziyaret süresi ne kadar oldu? İşte son gelişmeler...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

AK Parti milletvekillerinin hazırladığı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre ayrıca hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılıyor, tutuklu ve hükümlüler bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı kaldırılıyor.

İşte alınan diğer kararlar;