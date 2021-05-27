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    • 27.05.2021 12:46
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    geldi mi? nasıl alınır? ?

    geldi mi? ? için vatandaşlar MHRS sisteminde araştırma yapmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamayla engelli vatandaşların aşılanmasıyla ilgili bilgiler verdi. İşte engelli aşılama süreciyle ilgili bilgiler!

    takvim.com.tr
    Engelli aşı sırası geldi mi? Engelli Covid aşı randevusu nasıl alınır? Engelliler ne zaman aşı olacak?

    Engelliler ne zaman aşı olacak? Engelli aşı sırası geldi mi? Engelli Covid aşı randevusu nasıl alınır? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamayla engellilerin aşılama dönemlerine ilişkin bilgiler verdi. Peki engellilere aşı sırası geldi mi?

    ENGELLİ AŞI SIRASI GELDİ Mİ?

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı programımızda öncelikli bir grubu daha aşılamaya başlıyoruz. Bugünden itibaren tam bağımlı orta düzey ve ağır engelli vatandaşlarımızın aşılanması başlıyor. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

    AŞI TAKVİMİ NASIL?

    Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklaması ile aşı sıralaması belli oldu. Hastalığa maruz kalma, hastalığı ağır geçirme ve bulaştırma riskleri ile hastalığın toplumsal yaşamın işleyişi üzerindeki olumsuz etkisi değerlendirilerek belirlenen Kovid-19 aşısı uygulanacak meslek grupları da açıklandı.

    Buna göre, aşılamanın birinci aşamasının A grubunda sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil) bulunuyor.

    Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

        İkinci aşamada A grubunda, hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

        "Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri),gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.),taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"
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        Haberler Güncel Engelli aşı sırası geldi mi? Engelli Covid aşı randevusu nasıl alınır? Engelliler ne zaman aşı olacak?