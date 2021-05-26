Van'da PKK operasyonu! Silah ve mühimmat ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi maksadıyla önceki gün Gürpınar ilçesi kırsalında operasyon başlattı.

Operasyonda M-16 piyade tüfeği, AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 10 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 2 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı, 2 savunma tipi el bombası, 2 taarruz tipi el bombası, 2 termal şemsiye, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 6 şarjör, çok sayıda fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor.