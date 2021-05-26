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    • 26.05.2021 14:49
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    Van'da PKK operasyonu! Silah ve mühimmat ele geçirildi

    Van Gürpınar’da terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda silah, roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı düzeneği, el bombası ve yaşam malzemeleri bulundu.

    PKK'ya ağır darbe! Mühimmat ele geçirildi!

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi, sığınak, barınak ve depolarının tespit edilmesi maksadıyla önceki gün Gürpınar ilçesi kırsalında operasyon başlattı.

    Operasyonda M-16 piyade tüfeği, AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 10 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı, 2 RPG-7 antipersonel roketatar mühimmatı, 2 savunma tipi el bombası, 2 taarruz tipi el bombası, 2 termal şemsiye, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 30 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 6 şarjör, çok sayıda fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

    Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar devam ediyor.

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    Haberler Güncel Van'da PKK operasyonu! Silah ve mühimmat ele geçirildi