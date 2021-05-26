Koronavirüs aşı sırası geldiği halde aşısını yaptırmayanlar için kurulan 'aşı ikna timleri'nin başarılar dünya basınında manşet oldu. Uluslararası haber ajansı Associated Press (AP), Türkiye'nin en ücra köylerine bile ulaşan ve aşı olmak konusunda tereddütte düşen vatandaşlarını ikna etmek ve aşı yapmak için canla başla çalışan kahramanları çarpıcı fotoğraflarla birlikte haberleştirdi.
Türkiye'de aşılama faaliyetleri tüm hızıyla sürerken ve öncelik sırası gelenlere BioNTech ve Sinovac opsiyonları sunulurken bazı vatandaşların hak kazanmalarına rağmen aşı olmaya gitmedikleri haberleri zaman zaman basına yansıyor.
Bu haberlerin ardından Sağlık Bakanlığı, her ilde özel olarak çalışan 'aşı ikna timleri'ni devreye aldı. Aşı timleri her gün sırası gelmesine rağmen randevu almayan yüzlerce kişiye ulaşarak neden aşı olmadıkları yönünde bilgi alıyor. Ekipler ilk olarak sohbet etmek için evlere giderken sonrasında vatandaşlara aşı hakkında doğru bilgiler verilerek Kovid-19'a karşı aşılanmaları sağlanıyor.