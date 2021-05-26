Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Kovid-19 aşılarıyla ilgili bilgi kirliliği yaşanıyor ve aşılarla ilgili gerçeği yansıtmayan karalama kampanyaları sosyal medyanın da etkisiyle çığı gibi büyüyor. Aşılama programının başlangıcında, Gülcan ile yola çıkan Dr. Duyan, AP'ye yaptığı açıklamada, "Kısa süre sonra aşılarla ilgili durumun gerçek olmadığını anladılar. Özellikle ileri yaş grubundan vatandaşlar aşıların felce neden olabileceği söylentileri nedeniyle endişeleniyorlar" ifadelerini kullandı.