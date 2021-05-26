SON DAKİKA: FETÖ'nün "altın çocukları" hakkındaki soruşturma tamamlandı: 15 yıla kadar hapisleri isteniyor

Ceylan'ın, başka ByLock kullanıcılar tarafından "Cyln", "cemil", "cemilcyyln", "cemilamcam" şeklinde kaydedildiği belirlendi. İddianamede, "ByLock programındaki irtibat listelerindeki kişilerin nerdeyse tamamının kendi ifadesinde de belirttiği gibi tanıdığı yakın veya çalışma arkadaşları ile emniyet personeli olduğu görülmüş, bu haliyle şüphelinin ByLcok programını kullandığı değerlendirilmiştir." denildi.

Ceylan'ın ByLock yazışma grubunda, FETÖ'den hakkında işlem yapılan eski emniyet müdürleri Cihangir Çelik, Lokman Kırcılı, Halit Turgut Yıldız, Kadir Ay, Ertan Yavaş, Selçuk Kızılay, İsmail Baş, Çetin Çelik ve Fazlı Öcal'ın yer aldığı, Ceylan'ın ayrıca örgütü tepe yöneticilerinden Osman Karakuş, Osman Hilmi Özdil ve Tuncay Delibaşı ile irtibat kurduğu da tespit edildi.

Ceylan'ın cep telefonunda elde edilen dijital materyallerde, yargılama esnasında ByLock'a ilişkin mahkemeden talep edilecek hususlara ilişkin bir mesajın bulunduğu da belirlendi.

İddianamede, "Şüphelinin, Facebook massenger görüşmelerinin ekran görüntüleri alınmış, bu görüşmelerde, yurt dışıyla ilgili konuşmalar ve Mrakc Cey isimli kişiyle ise FETÖ yargılaması sürecinde başvurulacak bilgilerle ilgili yazışmalar yapıldığı görülmüştür. Yine cep telefonunda, Fettullah Gülen kastedilerek 'büyüğümüzden notlar' adı altında örgütsel motivasyon sağlayan yazışmaların bulunduğu belgenin olduğu görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.