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    son dakika yakalandı mı? , nerede yaşıyor?

    Son zamanlarda Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunan 'in neden kaçtığı ve nerede yaşadığı sık sık merak edilen konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı üzerinden çeşitli iddialarla gündeme gelen lideri Sedat Peker'e yönelik açıklama yapmıştı. Konuyla ilgili yeni haberler, detaylar yakından takip ediliyor. Peki, ? , nerede yaşıyor? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sedat Peker son dakika yakalandı mı?

    İçişleri Bakanlığı YouTube üzerinden çeşitli iddialarla gündeme gelen Organize suç çetesi lideri Sedat Peker'e yönelik açıklama yapmıştı. Konuyla ilgili yeni haberler, detaylar yakından takip ediliyor. Peki, Sedat Peker son dakika yakalandı mı? Sedat Peker neden kaçtı, nerede yaşıyor? İşte detaylar...

    SEDAT PEKER NEREDE YAŞIYOR?

    Çektiği videolar ile Türkiye aleyhinde iddialarda bulunan organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in Dubai'de olduğu belirlendi. Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde son videosunu çektiği Habtoor Palace Dubai otelin sahibinin Türkiye düşmanı olduğu ortaya çıktı.

    SEDAT PEKER YAKALANDI MI?

    İçişleri Bakanlığı YouTube üzerinden çeşitli iddialarla gündeme gelen Organize suç çetesi lideri Sedat Peker'e yönelik açıklama yaptı.

    Bakanlığın açıklaması şu şekilde:

    Güvenlik güçlerimiz, ülkenin huzuru ve güvenliği için, hukuk devleti çerçevesinde tüm imkanlarını, kararlılıkla ve sorumlulukla seferber etmektedir. Huzur ve güvenin temin edilmesinde birçok alanda edilen başarılar, organize suç ile mücadelede de hem operasyon verilerinde hem de halkımızın günlük hayatında hissedilmektedir.

    Bu çerçevede 15 Temmuz sonrasında 1.738 operasyon yapılmış, 22 bin 636 şüpheli gözaltına alınmış, 8.414'ü tutuklanmış; 31 ulusal düzeyde, 13 bölgesel düzeyde ve 304'ü de yerel düzeyde olmak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir.

    Organize suç örgütlerinin güvenlik güçlerimiz karşısındaki sıkışmışlığı, acizliği ve her operasyonda elde edilen üstün başarılar, bu yapıların tamamen temizlenmesini sağlamaktadır.

    Güvenlik güçlerimizin ağır saha baskısı karşısında, bu yapılara mensup kişiler, dönem dönem "örtüleme yöntemi" olarak adlandırdığımız bir yöntemle kamuoyuna "faaliyetlerinden uzaklaştığı" izlenimini vermek isterler. Ancak bu konudaki hedeflerimizi ısrarlı takibimiz, bu örtüleme adımlarına rağmen devam eder.

    Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P., dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla "iş insanıyım, bu işlerden çekildim" demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür.

        Anılan kişinin, yurt dışından sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği yayınlardaki iftira ve ithamları, güvenlik güçlerimiz ve devletimiz üzerine yeni bir organize suç faaliyeti olarak değerlendirilmektedir.

        Bu nedenle, anılan kişi ülkemize getirilip adalete teslim edilinceye kadar sürecin takibi sağlanacaktır.

        Güvenlik güçlerimiz, bugüne kadar yaptığı gibi bundan sonra da halkımızın huzurunu bozacak tüm suç örgütleriyle mücadelesini, bu yapılar hareket edemeyecek duruma gelinceye kadar sürdürecektir.

        Ayrıca 15 Temmuz'dan sonra art arda yapılan operasyonlarla büyük darbe vurduğumuz organize suç örgütlerinin son kalıntılarını da 2021 yılında tamamen bitirme kararlılığında olduğumuzu,

        Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

        SEDAT PEKER KİMDİR?

        Sedat Peker 26 Haziran 1971 tarihinde Sakarya'ya doğdu.

        Rizeli bir aileden gelen Sakarya doğumlu olup uzun süre Almanya'da yaşayan Peker, Turancı olduğunu dile getirmektedir.1990 yılında T. Bülent Kılıç ile kurduğu bir oto firmasının servisinin dolandırılmasından ve ortağından ayrıldıktan sonra yasa dışı örgüt kurarak birçok suça karışmıştır. 1997'de Rize'de kaçakçı Abdullah Topçu'yu öldürmek suçundan savcı karşısına çıkan ve serbest bırakılan Peker'in iki adamı, aynı davadan müebbet hapse mahkûm olmuştur.

        Tehditle tahsilât yapmak, zorla alıkoymak, adam öldürmeye azmettirmek ve benzeri suçlardan yedi ay boyunca aranan Peker, teslim olacağını bildirerek 19 Ağustos 1998'de Romanya'dan Türkiye'ye getirildi.Eylül 1998'de Peker ve adamları hakkında 7,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 12 sanıkla birlikte çete oluşturmak suçundan yargılandığı davada, 24 Mayıs 1999'da tahliye edildi. Sekiz ay 29 gün cezaevinde bulundu.12 Mart 2005 tarihinde İstanbul Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan Kelebek Operasyonu ile tutuklanmış ve İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava 31 Ocak 2007 tarihinde karara bağlanarak 14 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştır.

        Peker ayrıca örgüt kurmak, tehdit, iş yeri kurşunlama, yaralama, hürriyeti tahdit, yağma ve sahte kimlik kullanma iddiasıyla İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı.Ergenekon davasında "silahlı terör örgütü kurma" suçuyla yargılanmıştır. Kelebek Operasyonu davasının bozulan bölümü yeniden karara bağlandı. Sedat Peker'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Böylece hükümlü olduğu süreye 1 yıl 3 ay daha eklenmiştir.

        Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında Sedat Peker'e 10 yıl hapis cezası verildi.10 Mart 2014 tarihinde Özel yetkili mahkemelerin kararlarına ilişkin yasa değişikliği ve tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için mevzuat gereği tahliye edildi.
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